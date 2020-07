Aborto: Fernández: “haré todo lo posible para que el proyecto se convierta en ley”

"Estoy tratando de encontrar el momento para hacerlo. Pero que el Proyecto va a ir al Congreso y que yo voy a hacer todo lo posible porque ese proyecto se convierta en ley, créanme que lo voy a hacer", resaltó Fernández al brindar una entrevista en la TV Pública, donde respondió preguntas de jóvenes de todo el país.

En ese marco, el jefe de Estado aseguró que espera mandar el proyecto "tan pronto pueda", y precisó: "Lo que pasa es que es un tema que sé que va a generar un debate porque ahí la Argentina no tiene una opinión muy unificada".

"La marea verde ni siquiera era verdecita cuando yo ya tenía esta posición. En este punto tengo una posición tomada, es pública y notoria", resaltó el jefe de Estado.

En sintonía, el Presidente recordó: "Cuando vienen a correrme por izquierda y me preguntan ¿Por qué no manda el proyecto de aborto?, siempre recuerdo que en el año (19)85 ya era adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y tenía un curso que se llamaba ´El aborto: reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo´ ".

"Trataba de explicar que no tenía sentido castigar el aborto, que era una mala idea castigar el aborto", explicó Alberto Fernández.

Por último, indicó que la demora en el envío del proyecto se debe a que "tenemos un Congreso funcionando vía Zoom, que no puede sentarse a sesionar", y sentenció: "No quiero generar con esa imposibilidad un debate más en la Argentina".