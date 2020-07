El Gabinete Económico analizó la implementación del ATP 4

Así lo indicaron fuentes oficiales, las cuales detallaron que "durante la reunión de trabajo también se evaluó un plan de recuperación de la economía".

Durante el encuentro, que se extendió poco más de dos horas y medias en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada, el Gabinete dialogó sobre "los instrumentos de apoyo a la producción y el empleo que se implementarán en esta nueva etapa de recuperación".

El Gobierno definió la continuidad del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que cubre el salario complementario de trabajadores del sector privado, para los haberes correspondientes a julio.

El beneficio incluirá "a los sectores productivos afectados por la pandemia en todo el país, tomando en cuenta su localización geográfica", por lo que se encuentra si el distrito se encuentra en una fase de distanciamiento o aislamiento social.

Además, "se discutieron opciones vinculadas al crédito blando para aquellas empresas que han podido reiniciar su actividad pero que aún no han logrado recuperar sus niveles reales de facturación".

"Según los datos recabados del Programa ATP, el 93,4% de las empresas que forman parte del mismo, tienen hasta 25 empleados, y generan el 39,6% del total de empleo registrado. Solo un mínimo porcentaje de las firmas -0,1%-, poseen más de 800 trabajadores en su plantilla, lo que implica el 12,7% del total de los trabajos registrados", precisó el Ejecutivo.

Por otra parte, se remarcó "la importancia del tratamiento de la ley de ampliación de la moratoria, entendiendo que esta herramienta es fundamental para que las empresas y los comerciantes puedan continuar su producción".

"El proyecto de ley extiende a todos los contribuyentes la posibilidad de regularizar sus deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio", explicó el Gobierno nacional.

En ese sentido, se destacó "el rumbo de los créditos productivos a las Pymes que cuentan con garantía estatal como la brindada a través del FoGAr, que ya acumula un desembolso superior a los $220 mil millones y que permiten proteger el tejido productivo".

Resaltaron, además, "la vigencia del crédito al 0% (que sumó 270 mil nuevos beneficiarios pre aprobados), la línea de crédito para el sector productivo (al 24%) y para cooperativas (al 18%), y la Línea Pyme Plus".

El Gabinete consideró a la obra pública como "un aspecto clave para la reactivación económica" que, según indicó el Gobierno nacional, "durante julio, el Ministerio de Obras Públicas dispuso la reactivación de las obras en 150 rutas de todo el país".

Por último, analizaron los planes de obra pública del Ministerio de Turismo y Deportes con una inversión total de $2.550 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura de clubes y centros turísticos de las provincias argentinas.

"A ello se suma el Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos -APTur- que duplicó su cantidad de beneficiarios - otorga un aporte no reembolsable de 50.000 pesos-, y que más de 2 mil cobrarán durante esta semana", remarcó el Gobierno.

El Gabinete Económico que coordina el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, contó con la participación de los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), y Claudio Moroni (Trabajo).

También estuvieron presentes la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco.