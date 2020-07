Memoria Activa hace su propio homenaje virtual, a 26 años del atentado a la AMIA

La agrupación Memoria Activa, que reúne a familiares de víctimas del atentado a la AMIA, hará hoy su propio acto por los 26 años del ataque terrorista a la sede de la mutual de la comunidad judía.

A través de redes sociales, Memoria Activa convocó a la conmemoración virtual que se hará a las 19 y que se podrá seguir a través de la página oficial de la agrupación en Facebook.

Bajo el hashtag "#26añosdeimpunidad", Memoria Activa también publicó en Twitter un video en el que asegura que "en el mundo todo se mueve, salvo la causa AMIA, y no hay justicia a pesar de que hubo encubrimiento demostrado".

En el video, se menciona como partícipes de encubrimiento al expresidente Carlos Menem, al exdirigente comunitario Rubén Beraja, al exjuez Juan José Galeano y al excomisario Jorge "Fino" Palacios.

Diana Malamud, referente de Memoria Activa, dijo a Télam Radio que la de la AMIA "es una causa manoseada, usada y, desde el primer día hasta hoy, lo único que hemos tenido es impunidad y encubrimiento, es todas las palabras, sensaciones y actos malos que uno puede imaginar".

"26 años después, no hay nadie preso por la causa AMIA y aún los familiares de las víctimas y la sociedad argentina en su conjunto seguimos esperando que se haga justicia", indicó Malamud.

"En estos momentos, la Cámara de Casación tiene a su cargo rever las absoluciones y las condenas que realizó el TOF 2 en el juicio por encubrimiento; pasa el tiempo y lo que no nos brinda la Justicia, difícilmente ya lo brinde, pero seguimos en la lucha porque sí hay cosas que se pueden cambiar, y la Justicia se puede cambiar, podemos tener un país mejor", concluyó.

El acto de Memoria Activa se realizará de manera independiente al acto principal de conmemoración a las víctimas, encabezado ayer por la AMIA, en el que la mutual reiteró el reclamo de justicia, volvió a apuntar a la responsabilidad de Hezbollah y de exfuncionarios iraníes, y reclamó también por el esclarecimiento de la muerte del fiscal Alberto Nisman.