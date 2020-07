Presidente de AMIA reclamó al estado que “se redoblen esfuerzos”

En el acto por el aniversario número 26 del atentado a la AMIA, el presidente de la entidad judía, Ariel Eichbaum, reclamó hoy al Estado que "se redoblen los esfuerzos" para terminar con la impunidad "insoportable" y pidió que se designe "prontamente" al juez que se hará cargo del expediente tras la renuncia del magistrado Rodolfo Canicoba Corral.

A través de un discurso emitido en el acto virtual, ante la imposibilidad de hacer el tradicional encuentro frente al edificio de Pasteur 633, el referente comunitario subrayó que "desde el 18 de julio de 1994 a las 9:53 el tiempo de la Justicia está detenido".

"Cada 18 de julio es otra bomba. Cada día, cada mes de estos 26 años que vivimos en impunidad el asesinato se repite, el terrorismo gana la batalla y la democracia no puede saldar una de sus deudas más vergonzantes", señaló el titular de la entidad.

En ese marco, Eichbaum destacó la "decisión de que se mantenga vigente" el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento, creado durante la gestión de Mauricio Macri.

"La vinculación de Hezbollah con el atentado a la AMIA está completamente probado en el expediente judicial. Conocemos gran parte de la verdad: falta la justicia. Es largo todavía el camino por recorrer", remarcó el presidente de la AMIA, quien instó a Brasil y Uruguay a que "tomen acciones concretas contra Hezbollah y cualquier otra organización terrorista".

Al respecto, advirtió: "Sabemos fehacientemente que Hezbollah sigue operando, y fuertemente, en la zona de la Triple Frontera. Sus contactos con grupos criminales brasileños y sus intentos de penetrar en territorio argentino en Misiones deben ser una preocupación de las autoridades nacionales.

Hezbollah no es una amenaza del pasado: es una amenaza presente que debe ser neutralizada y rechazada enérgicamente con acciones concretas allí donde se pretende instalar".

El presidente de la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas (AMIA) ratificó la acusación contra Irán, país al que definió como "patrocinador y cómplice de Hezbollah" y se quejó de la poca eficacia de las alertas rojas que pesan sobre los imputados iraníes.

"Lamentablemente los responsables iraníes no han podido ser arrestados y traídos para ser juzgados, a pesar de que sabemos perfectamente que una y otra vez viajan a países en los que reciben cobijo y se mantienen al margen de la ley. Pedimos a las autoridades nacionales que extremen sus esfuerzos políticos y diplomáticos para que las capturas internacionales sigan vigentes en Interpol y para que la comunidad internacional toda colabore finalmente con el reclamo argentino de justicia y que esto no ocurra más", subrayó el referente de la comunidad judía.

Y agregó: "Si uno de los acusados del crimen de 85 personas viaja fuera de Irán, que sea inmediatamente detenido y sea puesto a disposición del juez y los fiscales de la causa".

Al analizar la impunidad en la causa que investiga el atentado, Eichbaum sintetizó: "85 muertos, 26 años, ni un solo preso".

Sobre ese punto, cuestionó el "el ritmo lento y cancino" del Tribunal Oral Federal 3 en el proceso judicial que enfrenta Carlos Telleldín, señalado como el hombre que proveyó el coche bomba a los extremistas, y advirtió que esa situación "atenta contra las aspiraciones de justicia de toda la sociedad".

"Necesitamos que los jueces (Javier) Ríos, (Fernando) Canero y (Andrés) Basso asuman la enorme responsabilidad que tienen y le otorguen al juicio la trascendencia que debe tener. Siempre sostuvimos que Telleldín supo a quién le había entregado la camioneta", indicó.

Asimismo, el presidente de la AMIA también se refirió a la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien dejará su cargo a fin de mes y en cuyo Juzgado Federal se encuentra la causa que investiga el atentado.

"Nos preocupa que el Juzgado quede vacante y sin un juez a cargo. La AMIA no puede quedar sometida a los vaivenes de jueces subrogantes que irán cambiando cada seis meses. Éso implicaría una nueva razón para que permanezca definitivamente estancada", alertó.

Y pidió al Estado "que la causa AMIA tenga prontamente un juez a cargo de manera definitiva", a la vez que agregó: "Necesitamos un juez que pueda abocarse al estudio del caso y a conocerlo con profundidad".

Asimismo, Eichbaum se quejó de que el procurador general interino, Eduardo Casal, haya designado "con dedicación parcial" a un nuevo fiscal para la UFI AMIA: "Es la investigación de la causa de terrorismo internacional más importante de este país y amerita dedicación absoluta.

Después de 26 años los esfuerzos deberían redoblarse, ser mayores".

Finalmente, el presidente de la AMIA recordó al fiscal Alberto Nisman y consideró que "es inconcebible que empiecen a pasar los lustros sin que podamos saber la verdad" sobre su muerte, así como también afirmó que le "indigna ver cómo se utiliza la causa AMIA para cuestiones políticas" y cuestionó que el ex titular de la Unidad AMIA Mario Cimadevilla haga "denuncias altisonantes y que no lo dejaban trabajar".

El acto central se realizó este viernes debido a que la costumbre judía impide realizarlo en shabat: el sábado se cumplen 26 años del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en el que fueron asesinadas 85 personas.