Fernández esquivó la interna y llamó al diálogo tras su cruce con Bonafini

El presidente Alberto Fernández llamó ayer a fortalecer “más que nunca el diálogo”, un día después de que las internas en el oficialismo quedaran al descubierto tras las críticas de Hebe de Bonafini. El mandatario habló durante la presentación de un programa de obras en universidades nacionales.

“Sigamos fortaleciendo más que nunca el diálogo entre nosotros porque estas son las cosas importantes, las que nos unen, las que hablan de nuestro futuro”, planteó el jefe de Estado, horas después de que la titular de Madres de Plaza de Mayo lo cuestionara por hablar con opositores.

Acompañado por los ministros Nicolás Trotta (Educación) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas), y los rectores, el mandatario hizo una fuerte defensa de la universidad pública y afirmó que “hay que ser un necio para no darse cuenta de lo importante que es que la educación sea gratuita”.

“Hemos vivido en los últimos años un momento de cierta desaprensión a la educación pública. Algunos lamentablemente creyeron que la educación pública era un lugar al que uno se caía y que no tenía solución. Eso era una gran falacia, porque los premios Nobel que tenemos salieron de la universidad pública, así también como los grandes hombres y mujeres de la Argentina. Hay que ser un necio para no darse cuenta de lo importante que es que la educación sea gratuita”, dijo Alberto Fernández en una clara referencia a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En ese contexto fueron presentadas 63 nuevas obras en 47 universidades de 19 provincias y de Caba.