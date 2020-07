Reapareció Carrió

La ex diputada nacional Elisa Carrió reapareció hoy en la redes sociales y felicitó a la Coalición Cívica por no hablar con el presidente Alberto Fernández y solicitar una "mesa de diálogo nacional" con el Ejecutivo.

"Felicito a la Coalición Cívica y a su presidente Maximiliano Ferraro por pedir se convoque con carácter de urgente a una mesa de diálogo nacional. Y felicito a la CC-ARI por no haber participado de la reunión con el Ejecutivo", afirmó la ex legisladora nacional.

Carrió también apoyó a los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López "por la perseverancia en la lucha", en el marco de la renuncia del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El espacio que actualmente conduce Ferraro fue el único integrante de Juntos por el Cambio que no participó de la charla virtual del lunes pasado con Fernández.

Al hablar de la "mesa de diálogo", Carrió se refirió a la carta que suscribió el espacio junto a otros dirigentes políticos como Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto, Rogelio Frigerio, Eduardo Duhalde y Alfredo Cornejo, entre otros, para reclamar un espacio de discusión con el Poder Ejecutivo, a fin de enfrentar "las secuelas de una crisis económica y social que aún resulta difícil dimensionar".