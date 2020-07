Gabbi le respondió a Bonafini

El titular de Bolsa de Comercio, Adelo Gabbi, le respondió hoy a la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y afirmó que "nunca" secuestró a nadie ni dejó de "pagar un sueldo", por lo que no merece que lo traten de "antipatria".

"Yo nunca secuestré a nadie ni dejé de pagar un sueldo. En la pandemia no dejé de pagar salarios y no le pedí ayuda a nadie. No merezco que me trate de antipatria o que diga que secuestramos a su familia", enfatizó Gabbi.

En declaraciones radiales, el titular de la Bolsa de Comercio contestó de esta forma a las críticas de Bonafini al presidente Alberto Fernández por reunirse el pasado 9 de julio con él, Miguel Acevedo (UIA), Carolina Castro (UIA), Eduardo Eurnekian (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Javier Bolzico (Asociación de Bancos Argentinos), Nestor Szczech (CAC) y Daniel Pelegrina (SRA).

"Usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadores y a los que saquearon al país", había cuestionado la dirigente de derechos humanos.