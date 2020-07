Graciela Fernández Meijide asegura que Alberto Fernández necesita apoyo

La presidenta del Club Político Argentino, Graciela Fernández Meijide, en medio de críticas a la vicepresidenta Cristina Fernández, aseguró que la Argentina "necesita consensos" y que Alberto Fernández "necesita apoyo" para sacarlo de "este infierno" kirchnerista.

Meijide, en una entrevista con el programa El Exprimidor, que conduce Ari Paluch por AM 550, se expresó de este modo en medio de cuestionamientos a la ex presidenta, al señalar que a "Cristina Fernández no le interesa la gente", sino que "le interesa, sobre todo, zafar de la situación de la justicia de ella y sus dos hijos".

Además, precisó que desde el espacio que encabeza "le estamos diciendo a Alberto Fernández que no estamos en contra del Gobierno", pero insistió que "este país necesita consensos, ante una crisis como pocas veces se vivió".

Meijide enfatizó que "Alberto Fernández se va a dar cuenta que necesita apoyo, para que lo saquen de este infierno", tras considerar que el Jefe de Estado "nunca fue un político destacado, sino un gran articulador".

Asimismo, Meijide tras evaluar el contexto critico que atraviesa la administración de Fernández, precisó "creo que hay que apostar. No soy positiva pero sí una pesimista esperanzada".

Por otra parte, explicó que para ella "fue una decepción" que Cambiemos "no hubiera podido encontrar una salida mejor desde la economía".