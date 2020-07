Redrado y Melconian coincidieron en que no hay margen por la deuda

Los economistas Martín Redrado y Carlos Melconian coincidieron ayer en que la Argentina no tiene margen para mejorar la última oferta presentada a los acreedores y apuntaron a la renegociación del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para mejorar la sustentabilidad de la deuda.

Ambos economistas fueron esta tarde los principales expositores de un encuentro virtual organizado por el Atlantic Council, de Washington.

Redrado dijo que no hay margen para mejorar la oferta económica y recomendó "mirar la negociación de la deuda como un todo, incluyendo la del FMI, que tiene un mayor espacio de negociación”.

Al ser consultado de manera específica sobre las negociaciones en curso con los acreedores, el extitular del Banco Central recomendó “moverse más en la situación legal, en vez de poner más centavos” y subrayó que el alivio que pide la Argentina en su última oferta es menor al piso de US$ 50.000 millones que el FMI sostuvo en su análisis de sustentabilidad.

Melconian, por su parte, coincidió con Redrado en lo que respecta a que la Argentina no tiene margen para mejorar la última oferta.

Ambos economistas, en su exposición, también manifestaron reparos sobre los tiempos y el estilo de la negociación.

“Los problemas monetarios e inflacionarios se mantendrán relevantes luego del acuerdo” con los acreedores, por lo que “necesitaremos discutir la deuda con el FMI, luego de que los costos de intereses hayan disminuido”, sostuvo Melconian.

En este punto, el extitular del Banco Nación consideró importante la relación con los Estados Unidos, país que tiene el mayor poder de voto en el directorio del FMI.