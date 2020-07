Arribas dijo que se enteró por TV del espionaje ilegal

El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, declaró ayer como imputado ante la Justicia y aseguró que se enteró por televisión de las tareas de inteligencia realizadas en 2018 sobre el Instituto Patria, base operativa política de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y aseguró que esas actividades estaban vinculadas a una alerta que ubicaba a la exmandataria como eventual blanco de un ataque.

El empresario que estuvo al frente de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri permaneció más de cuatro horas frente al juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes le tomaron declaración indagatoria en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre domicilios que frecuentaba la actual vicepresidenta de la Nación.

Durante su declaración, Arribas rechazó haber cometido delitos durante su paso por la AFI y sostuvo que tan pronto como tomó conocimiento de las tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria, le pidió a su entonces número dos, Silvia Majdalani, que le presentara un informe sobre los hechos que luego llevaron juntos a la comisión bicameral de seguimiento de organismos de inteligencia.

El ex-“Señor 5” aseguró que él no era quien daba las órdenes operativas en la AFI y que eso lo motivó a requerirle a Majdalani la producción del informe, a la vez que señaló que las alertas sobre posibles atentados no pasaron de un nivel mínimo –de acuerdo a una escala que maneja ese organismo- por lo cual rápidamente se dispuso retirar la “vigilancia”, según se pudo reconstruir.

Arribas está acusado, entre otros delitos, de haber cometido el de “falsedad ideológica” bajo el supuesto de que elaboró un documento ilegítimo para intentar dotar de formalidad y legalidad a las presuntas maniobras de espionaje ilegal que investiga la Justicia Federal tras una denuncia formulada en febrero por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En el expediente se incluyen, además, testimonios de testigos de identidad reservada –todos ellos vinculados a la agencia de inteligencia- que afirmaron que las órdenes que recibieron en relación al Instituto Patria no tenían que ver con tareas de “vigilancia perimetral” ni de “prevención” sino que lo que se les requirió detectar el eventual ingreso o egreso de “bolsos” que pudieran contener dinero.

Arribas no accedió a responder preguntas del juzgado ni de la fiscalía aunque sostuvo que estará dispuesto a hacerlo una vez que se haya resuelto definitivamente la radicación del expediente dado que, como parte de su estrategia de defensa, solicitó que el juez Auge se inhiba de seguir interviniendo y la causa pase al fuero federal porteño con sede en el edificio de los tribunales federales de Comodoro Py.

Para la defensa de Arribas, a cargo del abogado Alejandro Pérez Chada, los hechos deben ser investigados en la Ciudad de Buenos Aires dado que las tareas de inteligencia ocurrieron en ese ámbito, donde además está instalada la sede central de la ex Side.