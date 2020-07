Economía poscuarentena: deuda, inflación y medidas productivas

Economistas y referentes financieros coinciden en que la reestructuración de la deuda, las medidas destinadas a recuperar el nivel de actividad y el control de la inflación marcarán el ritmo de la economía en la poscuarentena. Los especialistas también resaltaron la necesidad de reforzar la cuestión social y una reforma impositiva, para darle un impulso al sector productivo.

Victoria Giarrizzo, licenciada y doctora en Economía, aseguró que resultará fundamental recuperar el ingreso de la población en la poscuarentena. “Argentina se mueve en base al consumo interno. No se va a poder salir a exportar de un día para el otro, así que la recuperación no va a venir por ese lado, sino más bien en el mercado interno”, dijo.

Señaló que el declive de los ingresos reales venía desde antes de la pandemia y la cuarentena terminó de agravar aún más esta cuestión.

“Existen dos agentes: las familias y el sector empresario. El foco se puso en garantizar la subsistencia de las familias. Y ahora tiene que estar en garantizar la producción, para que no sigan despidiendo personal y no sigan recortando salarios”, consideró.

Giarrizzo dijo también que terminada la cuarentena, el Gobierno deberá trabajar para bajar costos y mejorar el sistema tributario para que las empresas sean rentables.

En la misma línea, Matías Rajnerman, economista jefe de la consultora Ecolatina, aseguró que será fundamental poner el acento en la cuestión social y en asistir a las empresas.

“Si bien el Gobierno se ha encargado de atenuarlo a través del IFE y la Tarjeta Alimentaria, la cuarentena afecta más a los que menos tienen, dado que los trabajadores informales son los primeros en quedarse sin empleo”, señaló el economista.

En lo que respecta al sector productivo, Rajnerman recalcó la necesidad de asistir a las empresas que están al borde la quiebra. “La ayuda no solo va a depender de la cuestión geográfica, sino también de la cuestión sectorial. Si bien hay empresas que no tienen restricciones por operar fuera del AMBA, sí están afectadas porque venden en esa área y están interconectadas. Este punto también habrá que revisarlo”, advirtió el economista.

Por su parte, Lorena Giorgio, economista principal de Econviews, sostuvo que el principal eje sobre el cual el Gobierno deberá centrar su atención es el financiero.

“Es clave que se logre llegar a un acuerdo con los acreedores en el corto plazo. Pero una vez que se logre reestructurar la deuda, hay que avanzar hacia un sendero de deuda sostenible”, detalló.

Para Giorgio, otro desafío será controlar la inflación, que viene contenida “artificialmente” por un tipo de cambio oficial atrasado y controles duros en el mercado cambiario, junto con tarifas de servicios públicos congeladas hasta fin de año.

A su turno, Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment, indicó que la mirada estará puesta en la reestructuración de la deuda y en controlar la inflación, porque “claramente está contenida por la recesión y por una preferencia de la liquidez de la gente que hace no se gaste ese exceso de emisión por la caída de la recaudación y los mayores gastos”.