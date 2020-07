Alberto: “Vine aquí a terminar con los odiadores seriales”

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que quiere “terminar con los odiadores seriales” e hizo un llamado a construir la “Argentina del mañana” entre todos los sectores, dejando atrás “el odio y las divisiones” convocando a “unirse en un destino común”, en el marco de un inédito acto por teleconferencia en el Día de la Independencia.

Acompañado por gobernadores, empresarios y sindicalistas, Fernández destacó la “unidad” entre el Gobierno nacional y los mandatarios provinciales para enfrentar la pandemia de coronavirus, y enfatizó que “todos estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente”.

“Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine aquí a terminar con los odiadores seriales”, puntualizó el Presidente, al encabezar en forma virtual el acto central por el 204º Aniversario de la Declaración de la Independencia.

Por teleconferencia, lo acompañaron los 24 mandatarios provinciales -cada uno desde sus provincias- y un grupo representativo del empresariado y la CGT, presentes en la residencia de Olivos.

“Vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos en busca de ese destino común. No vengo a instar un discurso único, sé que hay diversidad y la propicio, de todo tipo, género e ideológica. La celebro, no me afecta, lo que necesito sí es que sea llevada adelante con responsabilidad”, aseguró el jefe de Estado en su discurso.

En sintonía, Fernández apuntó que la responsabilidad “primera es no mentir, decir la verdad y respetarnos” y añadió: “El primero que quiere eso es el Presidente y es otra vez el compromiso que asumo con ustedes”.