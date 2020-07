Crimen de Gutiérrez: recusan a Mercado por ser sobrina de CFK

La fiscal de instrucción Natalia Mercado fue recusada en la causa que investiga el crimen de Fabián Gutiérrez por su relación de parentesco con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Si bien no informaron oficialmente los argumentos, el pedido dejó la investigación en un impasse por unas horas, hasta que el juez Carlos Narvarte decida sobre el fondo.

Según trascendió, el abogado Carlos Muriette, uno de los abogados de la familia Zaeta, pidió apartar a la fiscal por ser sobrina de la vicepresidenta, quien fue aludida por Gutiérrez en su declaración como arrepentido en la causa de los cuadernos. Mercado es hija de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

El exsecretario de Cristina Kirchner estaba procesado por lavado de dinero junto con su grupo familiar y socios comerciales que fueron considerados testaferros en el marco de la misma causa.

En su carácter de arrepentido, Gutiérrez testificó que como secretario acompañaba a Cristina Kirchner a los viajes oficiales como primera dama durante la presidencia de Néstor Kirchner. “En esas ocasiones la acompañaba cuando iba de compras. Ella elegía lo que quería comprar y luego iba yo con el dinero y lo retiraba. Las sumas rondaban entre los USD 4.000 Y 6.000 por cada viaje. Renuncié el 25 de mayo de 2005, cuando volvíamos de Jerusalén. Yo fui al baño, ella me requirió y no estaba. Discutimos y renuncié. Estaba muy cansado, estuve 4 meses sin francos”, confesó ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli en octubre de 2018, según consta en el expediente.