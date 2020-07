Espionaje: se entregó Terra y dijo que no realizó seguimiento a políticos

Martín Terra, el chef que integró la AFI durante la gestión de Mauricio Macri y quedó imputado en la causa por el espionaje ilegal, se entregó el miércoles a la Justicia de Lomas de Zamora, y pidió declarar: en su descargo afirmó que nunca participó de ningún seguimiento a políticos y mucho menos al actual marido de su exmujer, el vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, que es una de las víctimas de la causa.

De hecho, Terra afirmó que en la ex-Side lo único que hacía era cobrar el sueldo y tomar mate. Y que jamás supo que eran ilegales las tareas en las que ahora lo involucran penalmente. En ese sentido, admitió haber visitado junto con Alan Ruiz la cárcel de Ezeiza y el pabellón k, pero subrayó que lo hizo solo por curiosidad.

En su declaración, Terra no solo buscó despegarse de él sino también, por elevación, de su amigo y exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, quien lo había hecho entrar a la central de espías. En su defensa, afirmó que seguramente a él no lo participaban de las tareas que hacían el resto de los acusados porque “quizás” temían que se las contara al “señor 5”. También dijo que en una oportunidad el exjefe de la AFI lo convocó a tomar un café y le preguntó si sabía qué hacía Alan Ruiz, el exjefe de Operaciones Especiales a cargo del grupo SuperMario Bros, que Terra dijo no integrar. El nombre de Silvia Majdalani, la segunda de la AFI en la gestión de Macri, no fue mencionado en su exposición.

Consultado por la Fiscalía, Terra solo reconoció haber buscado una dirección, relacionada con el espionaje que se investiga en el legajo de seguimiento al juez Martín Irurzun, aunque aclaró que no sabía ni siquiera de quién se trataba. En su descargo, aseguró que está viviendo una “pesadilla” por las acusaciones en su contra.