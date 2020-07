“Ese robo, ¿no es un atropello?”: la fuerte carta de Hebe de Bonafini

“Señora Reina Isabel: me atrevo a escribirle porque desde hace 43 años en Argentina mi vida entera está dedicada a los que menos tienen”. Así comienza la inesperada carta que Hebe de Bonafini decidió enviarle a la Corona británica, para solicitar la devolución del oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra.

La presidenta de Madres de Plaza de Mayo hizo pública la misiva dos días después de que el Tribunal Superior británico le diera un duro golpe al régimen de Nicolás Maduro, al dictaminar que el gobierno encargado de Juan Guaidó (líder opositor) es el único habilitado para disponer de las reservas venezolanas que están a resguardo en el Reino Unido. La decisión motivó una reacción impensada de Bonafini, quien se dirigió directamente a la reina Isabel: “En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle al pueblo venezolano los ahorros en oro depositados en bancos ingleses” (...) “¿No le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo, ¿no es un atropello?”.

Y en una lectura confusa del fallo judicial, consideró: “Yo creo, mejor dicho, estoy convencida, que usted no necesita ese oro”.