Por la falta de billetes de mil, el banquero Jorge Brito pidió uno de $5.000

El banquero Jorge Brito afirmó que es necesario generar un billete de $5.000 debido a la poca cantidad de papel moneda que existe con el valor de $1.000 y porque -aseguró- “la gente duplicó la cantidad de efectivo que tenía”.

En una entrevista radial, Brito fue consultado por diferentes quejas de usuarios que contaban haber tenido que ir más de cinco veces a los cajeros automáticos porque solo entregaban billetes de cien pesos. También, el empresario se refirió a la negociación de la deuda en marcha y expresó su respaldo a la gestión del ministro Martín Guzmán.

En cuanto a su propuesta, el banquero argumentó que “lamentablemente no hay billetes de $1.000. La Casa de la Moneda está emitiendo todo lo que se puede y no alcanza. Tienen que sacar billetes de $100 atesorados para que alcance el circulante”.

“Debido a la pandemia, todo el mundo ha duplicado o triplicado la cantidad de dinero en efectivo que tenía. Le manifestamos esto al Banco Central, pero no dan abasto”, dijo el ejecutivo.