Nación pagará el SAC de los trabajadores de empresas de transporte interurbano

El Gobierno nacional incor poró al beneficio Salario Complementario a los trabajadores de empresas de transporte interurbano que no reciben aportes del Estado, a través de la decisión administrativa 1183/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial.

De esta manera, se aceptó la recomendación realizada por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) en el Acta número 16.

En dicha acta, el Comité solicitó incorporar al ATP a los trabajadores y las trabajadoras por cuyas prestaciones ciertas empresas de transporte interurbano de pasajeros de jurisdicción nacional no reciben aporte alguno. El pedido comprende la atención a través del Salario Complementario para los haberes devengados en mayo y junio últimos.

El Salario Complementario es un beneficio del ATP para empleadores y trabajadores afectados por la emergencia sanitaria.

Es una suma abonada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) equivalente al 50% del sueldo neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente a febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil, actualmente en $ 16.875, ni superar dos SMVM, o al total del ingreso neto correspondiente a ese mes.