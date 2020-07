El 72% de las pymes proyecta vender menos este año

En lo que va del año, las pymes registraron el peor desempeño en lo que va de la década y el 72 por ciento de las empresas auguran una disminución de las ventas respecto a 2019, mientras que solo seis por ciento prevé un aumento.

Sólo el comercio electrónico le dio una vía de escape a la crisis; de hecho, en lo que va de este año, el 65 por ciento de las empresas está realizando venta on line.

Entre las empresas de menos de 100 empleados, el 73 por ciento pudo abonar la totalidad de los sueldos, 59 por ciento con el pago a proveedores, el 58 por ciento pudo pagar la totalidad de tarifas de servicios públicos y apenas 33 logró abonar de esa forma sus compromisos impositivos, según lo demuestra un relevamiento hecho por el Ieral, de la Fundación Mediterránea.

La rentabilidad también mostró el peor desempeño en 2020, marco en el cual 88 por ciento de las pymes consideró que este año empeorará. Por su parte, el 75 por ciento de las pymes estimó que disminuirá la inversión y el 43 por ciento que lo mismo sucederá con el empleo.

En lo que hace a las expectativas para el año próximo, mientras que el 53 por ciento de las empresas de más de 100 empleados espera una mejora de la situación general, solo es optimista 41 por ciento de las firmas con menos de 100 empleados.

Incertidumbre

La incertidumbre marca el contexto empresario. Según el Ieral, una de cada seis empresas considera que no puede saberse qué sucederá con la economía en 2021.

“La actualidad de las pymes es de extrema gravedad, no solo por la situación en sí, sino por las expectativas negativas que prevalecen en el sector. La política de aislamiento estricto y la situación de la pandemia afectaron seriamente a todo el sector empresarial, pero con más fuerza a pymes. Según el informe, cerca del 80 por ciento vio caer sus ventas desde que comenzó el aislamiento, y los registros entre las empresas más pequeñas son peores que entre las grandes”, sostuvo Marcos Cohen Arazi, economista de Ieral de Fundación Mediterránea, a cargo del área Ieral Pyme.

De acuerdo al relevamiento, hasta mayo, el 18 por ciento de las empresas permanecía inactiva y el 28 por ciento estaba activa plenamente. Asimismo, el 36 por ciento estaba activa parcialmente y el restante 18 por ciento también lo hacía parcialmente pero solo mediante teletrabajo. Entre las empresas de menos de 100 empleados, el 23 por ciento estuvo inactiva hasta mayo, mientras que en las de más de 100 empleados esa proporción fue del 6 por ciento.

“En una primera instancia se vieron afectadas, especialmente, las actividades no esenciales, pero luego se ha extendido a la mayor parte de los sectores. Las caídas más significativas se observan en rubros relacionados con turismo, hoteles cayeron en su nivel de actividad acero y restaurantes solo operan parcialmente para delivery; también caen en forma significativa sectores comerciales de bienes durables, textil, pero también en la construcción y ocurre similar en diversas industrias de bienes no esenciales. Los menos afectados resultan los relacionados con consumos esenciales (alimentos, agrorelacionados, limpieza, medicamentos, salud)”, observó Cohen Arazi.