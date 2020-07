Deuda: tres fondos estadounidenses podrían aceptar la oferta del Gobierno

Uno de los principales grupos de acreedores de Argentina está en riesgo de fragmentarse luego de que al menos tres de sus miembros indicaran que podrían romper filas y aceptar un acuerdo de reestructuración con el país a un valor inferior al propuesto por el grupo, dijeron tres tenedores de bonos.

Argentina está intentando llegar a un acuerdo de canje de deuda soberana por cerca de USD 65.000, aunque las negociaciones con algunos acreedores se empantanaron a partir de fines de junio.

Los bonistas dijeron a Reuters que el Comité de Acreedores de Argentina (ACC), uno de los tres principales grupos de tenedores de bonos, estaba conmocionado por los anuncios de los fondos estadounidenses Gramercy, Fintech y Oaktree, que señalaron que estaban dispuestos a realizar acuerdos individuales.

El ACC ha propuesto un acuerdo en el que los tenedores de bonos recibirían efectivamente 55-56 centavos de dólar por sus valores, pero las señales de que el trío y tal vez uno o dos miembros más podrían aceptar una oferta más baja han causado una grieta.

“Es posible”, dijo uno de los tenedores de bonos familiarizados con las discusiones sobre la posible fractura del grupo. “Estos comités son fluidos y las empresas van y vienen”, señaló la fuente, que pidió, al igual que las otras dos, que su identidad no fuera revelada.

Gramercy, Fintech y Oaktree, que habían unido fuerzas con ACC a principios de este año, no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios o no fueron accesibles para comentar si habían tenido contactos separados con Buenos Aires.

El ACC deberá resolver el problema en los próximos días, ya que las conversaciones con el Gobierno argentino se encuentran en una etapa crucial.

Las negociaciones se han extendido varias veces en un esfuerzo por llegar a un acuerdo, aunque los otros dos principales grupos de acreedores, Ad Hoc y Exchange, se quejaron esta semana de una falta de “compromiso significativo” por parte de Argentina desde el mes pasado.

Esos dos grupos podrían atraer a los miembros del ACC si este terminara dividiéndose, aunque algunos fondos también podrían seguir su propio camino.