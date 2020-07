Ola de contagios en Diputados con cuatro casos positivos

El radical Miguel Bazze dio positivo de covid-19 y es el cuarto diputado nacional en contraer el virus. Había estado en forma presencial en la sesión de la semana pasada y una veintena de legisladores de la oposición está bajo estudio.

El legislador se sometió a un hisopado que le confirmó que tiene una “carga viral mínima”, por la que no tiene síntomas pero debe mantenerse aislado. A raíz de su contagio también será sometida al chequeo su esposa, que convive con él en la localidad de La Plata.

La ola de contagios se da en medio de la discusión por la extensión del protocolo virtual. Este jueves está previsto que el presidente de la Cámara, Sergio Massa, encabece

una reunión por videoconferencia para discutir el tema.

Desde JxC ya no exigen sesiones presenciales pero piden que se incluya una aclaración de que solo se tratarán temas de consenso en las sesiones remotas.

Bazze, de 65 años, es uno de los 47 diputados que estuvo presente en el recinto durante la sesión mixta del jueves pasado, en la que se le dio media sanción a la Ley de Teletrabajo, a la Ley de Economía del Conocimiento y el proyecto para crear una campaña nacional de donación de plasma.

Ese día también participó de forma presencial el riojano Julio Sahad, de Juntos por el Cambio, quien descubrió que tenía coronavirus cuando viajó de vuelta a su provincia y le

hicieron el hisopado.

Su caso fue el que despertó la alarma por la que una veintena de diputados comenzó a hacerse los chequeos. La mayoría aún está a la espera de los resultados.

El jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, fue uno de los que se hizo el chequeo. Este miércoles le dio negativo pero igualmente seguirá aislado.

“Quiero comunicarles que el primer hisopado que me realicé dio negativo. De todos modos, continuaré en aislamiento hasta tener el resultado del segundo hisopado que me estaré realizando en los próximos días. Gracias a todos por sus saludos, los mantendré al tanto de las novedades”, escribió en las redes.

El jefe del interbloque Unidad y Equidad Federal, José Luis Ramón, también dio negativo. “El resultado de mi test de covid-19 dio negativo. Gracias a los trabajadores del Hospital

Luis Lagomaggiore y a quienes se preocuparon por mi salud”, anunció Ramón el martes.

Ya son cuatro los diputados que se conoció que sufrieron contagios. El primero fue Walter Correa, del Frente de Todos, y luego Federico Fagioli, de esa misma bancada.

Ambos ya están recuperados. “Realicé nuevo hisopado y dio negativo. Agradezco profundamente todo el cariño y solidaridad que recibí estos días por parte de compañeras y compañeros, como así también agradezco a Dios. Retomo mis tareas con los cuidados debidos.

Donaré plasma”, anunció el martes Correa a través de las redes.