Los créditos al 24% podrán comenzar a pagarse en octubre

El Banco Central (Bcra) confirmó que las empresas que hayan accedido a préstamos al 24% para el pago de sueldos, capital de trabajo o cualquier otro tipo de financiamiento no pagarán intereses punitorios por atrasos en cuotas hasta el 30 de septiembre.

La medida forma parte de un paquete de reformas aplicadas desde finales de marzo para garantizar un funcionamiento eficaz del sistema financiero y brindarles facilidades operativas a las pymes y a las personas en el marco de la pandemia de covid-19.

"Todos los créditos, incluidos personales e hipotecarios pero también comerciales, que no paguen la cuota hasta el 30 de septiembre pasarán a abonarla al final del plazo del crédito, a la tasa de interés pactada y sin punitorios", puntualizaron desde el Bcra.

De este modo, los créditos otorgados por cualquier entidad financiera, incluyendo los que se actualizan por UVA, podrían empezar a ser pagados en octubre sin sufrir intereses adicionales por mora.

En cualquier caso, las cuotas impagas deberán incorporarse en los meses siguientes al final de vida del crédito, considerando el devengamiento de la tasa de interés compensatorio.

Originalmente, el plazo de eximición de intereses punitorios era el 30 de junio, pero la semana pasada el Central extendió su vigencia y la de otra una serie de medidas, como la eliminación del pago de comisiones o la suspensión del cierre de cuentas por librar documentos sin fondos.

Hasta el 31 de diciembre no podrá cerrarse o inhabilitarse una cuenta bancaria a quienes libren un cheque sin fondos o sin autorización para girar en descubierto o por defectos formales.