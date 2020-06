Baradel: "No hay fecha concreta "

El secretario general del sindicato docente Suteba, Roberto Baradel, aseguró ayer que todavía "no hay una fecha concreta" para el regreso a clases, y consideró que esa decisión va a depender de cómo se encuentre la situación sanitaria en cada una de las provincias en relación al avance del coronavirus.

"Todavía no hay fecha concreta para retomar las clases. Y eso se va a dar en función de la situación de cada una de las provincias. Si bajan los contagios y no hay peligro, se verá; hay que tener mucho cuidado", sostuvo el sindicalista.

En declaraciones radiales, Baradel señaló además que el ciclo lectivo de este año "se va a articular con el del año que viene", por lo cual recomendó a las autoridades educativas "ser más flexible con la entrega de los certificados de egreso de los alumnos".

El dirigente recordó que los docentes, junto con profesionales de la salud, están terminando de definir un protocolo para la vuelta a clases, que deberá ser tomado en cuenta y aplicado por cada jurisdicción del país.

"Esta semana vamos a terminar de discutir para tener listo el protocolo, que va a contener las recomendaciones que habrá que tener en cuenta" en las escuelas, añadió.

Baradel insistió: "Habrá que trabajar con mucho cuidado. En Jujuy habían tomado la decisión de volver a clases y tuvieron que dar marcha atrás".

El gremialista había pedido el viernes que el protocolo sanitario de vuelta a clases que se analiza con las autoridades "se convierta en acuerdo paritario", luego de la creación de una comisión asesora dispuesta por el ministro del área, Nicolás Trotta. "El ministro de Educación creó una comisión asesora de cara al regreso a clase donde se debatieron los parámetros a tener en cuenta y se elaboró un borrador que es bastante acertado y quedamos que se va a aprobar el protocolo", explicó el sindicalista.