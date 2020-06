Anuncian una cuarentena más estricta en AMBA entre el 1 y el 17 de julio

El presidente Alberto Fernández anunció ayer el endurecimiento de la cuarentena en el AMBA, donde entre el 1 y el 17 de julio solo se podrá salir a "buscar provisiones que hagan falta para la vida cotidiana", en lo que será una virtual vuelta a la Fase 1.

"Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse y solo salgan para buscar provisiones que hagan falta para la vida cotidiana.

Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio va a funcionar así en el AMBA", afirmó el mandatario en un mensaje grabado en la Quinta de Olivos, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Además, por ser uno de los principales focos de contagio, "el servicio de transporte público a partir de la 0:00 del lunes 29 de junio quedará limitado exclusivamente a los servicios esenciales".



El Presidente explicó que esas medidas tienen que ver con que "el Área Metropolitana está contagiando al resto del país", y es necesario "aislar" la zona.

"En el Área Metropolitana se expandió el contagio por la gente que va a esa zona y después vuelve a sus provincias", advirtió el mandatario nacional.

De esta forma, por -al menos- otras tres semanas la zona metropolitana vuelve a una fase casi similar a la inicial, solo con la diferencia de que los bancos estarán abiertos y en la Ciudad se mantendrán los paseos de menores y el llamado "take away".

Durante un mensaje grabado que duró 59 minutos y 55 segundos, Fernández dijo que desde el 1 de julio solo funcionarán "los servicios esenciales del primer decreto", más "algunas industrias en el Gran Buenos Aires, vinculadas a actividades esenciales" y la "producción con fines de exportación".

"Sé que tienen consecuencias económicas estas acciones, si alguna virtud tengo es la de escuchar, no soy necio, entiendo los problemas de los comerciantes, los profesionales, los autónomos, tratamos de socorrerlos", subrayó.

"Hemos incorporado más de mil respiradores al sistema de salud, si en la provincia de Buenos Aires no hubiéramos creado los hospitales que pusimos en marcha y Axel hubiera seguido con lo que tenía, hoy tendríamos el sistema colapsado. También estuvo el esfuerzo de Horacio con el plan Detectar en los barrios populares para rastrear casos y aislarlos en hoteles", advirtió el mandatario.

Además, insistió: "No tenemos que enojarnos con el remedio, tenemos que enojarnos con la enfermedad. Aislarse genera tedio, enojo, malestar, pero estamos cuidando la vida".

"Hay mil argentinos que nos dejaron y no podemos dejar que ese número crezca sin hacer algo. América Latina hoy es el epicentro de la pandemia y hemos logrado contener mucho el número de contagios", agregó el jefe de Estado, al pedir un nuevo "esfuerzo" a los ciudadanos.

Aislamiento

Por su parte, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aclaró que "los efectos del aislamiento más fuerte no se van a ver inmediatamente", sino que recién "se van a observar en 10 o 15 días, no antes".

"Vamos a tomarnos estos días para que circulemos menos y estar más guardados y que el coronavirus no avance. No se van a ver inmediatamente los efectos del aislamiento más fuerte, se van a observar en 10, 15 días, no antes", sostuvo el mandatario provincial.

Al respecto, remarcó que el confinamiento "es la única forma que existe" para prevenir los contagios de Covid-19 y dijo que "si hubiera otra, la aplicaríamos".

"No hay forma de evitar la crisis económica, está en todo el planeta y la produjo el coronavirus. Lo que sí podemos hacer es salvar miles de vidas. En muchos países volvieron atrás, esto no es una derrota, es un éxito", agregó Kicillof.

Gran angustia

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que el cierre de los negocios genera una "gran angustia", al tiempo que tomó distancia de la decisión nacional de volver para atrás con la actividad física en la Ciudad, al considerar que es de "bajo riesgo" de contagio.

"Se restringe la actividad física, por más que yo esté convencido de que hay menor riesgo, del 1 al 17 de julio", aclaró Rodríguez Larreta. A la vez, explicó que a partir del lunes 29 de junio "el transporte pasa a ser un factor de riesgo" y "por eso se trabaja para reducirlo".

"Se va a aplicar un control (de las fuerzas de seguridad), al que se suma la tarjeta SUBE, para que solo lo usen los trabajadores esenciales" a partir del lunes, dijo el jefe de Gobierno. También confirmó que se mantendrán las salidas recreativas para menores de edad durante los fines de semana.

"Vamos a mantener la salida de los chicos los fines de semana. Eso lo hablamos mucho con Unicef, es al aire libre, con menor riesgo de contagio y, la verdad, hemos visto que los padres han sido cuidadosos en mantener la distancia. Le pedimos que sean más cuidadosos que antes", agregó el mandatario porteño.

Rodríguez Larreta sostuvo que la suba de la tendencia de ocupación de camas de terapia intensiva es preocupante" y dijo que en esa materia la Ciudad está en un "50 por ciento".

