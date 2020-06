Polémica en el Senado por la aprobación del proyecto para investigar a Vicentin

El Senado sumó hoy una nueva polémica con las objeciones y acusaciones de la oposición en torno a la aprobación de un proyecto para investigar los créditos del Banco Nación a la cerealera Vicentin, que es defendido por el oficialismo, donde aseguran que la votación fue legítima.

Tras la sesión del pasado miércoles, la bancada de Juntos por el Cambio denunció que les "apagaron" los micrófonos cuando, finalizada la votación, quisieron dejar asentado que no se cumplían los dos tercios que requiere el reglamento para crear comisiones investigadoras.

En declaraciones la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun subrayó que "esto era un proyecto de ley y por lo tanto la media sanción requería de mayoría simple", tras lo cual agregó: "El reglamento se refiere al caso de que sea un proyecto de resolución para crear una comisión, pero fue un proyecto de ley, y ahora tendrá que pasar a Diputados".

Frente a la acusación de la oposición de que no se les permitió dejar asentada su postura, indicó: "Hubo un debate de seis horas donde tendrían que haber dejado asentada su postura, se le otorgó la palabra a todos, se acordó la lista de oradores y de hecho la sesión presidió en parte la senadora (Laura) Rodríguez Machado, de la oposición".

La bancada de Juntos por el Cambio emitió un comunicado en el que remarcó que de acuerdo al reglamento se requerían dos tercios y advirtió que "el sistema de sesiones virtuales fracasó" porque "con ruptura de reglas e imposiciones autoritarias no hay margen para acuerdos" en ese marco.

El jefe del interbloque, Luis Naidenoff, denunció un "atropello absoluto" y se les sumaron tanto sus compañeros de bloques Esteban Bullrich, Martín Lousteau , como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich.

La ex ministra de Seguridad acusó a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner de "robarse la República" y de haberles "impedido hablar a los senadores de Juntos por el Cambio".

En tanto, el senador rionegrino Alberto Weretilneck, aliado del Frente de Todos, sostuvo en declaraciones radiales que "la oposición puso una excusa jurídica de que se necesitaban dos tercios de los votos" y afirmó que "no quieren que se investigue" lo que pasó entre la empresa y el Banco Nación.

"Por tratarse de fondos públicos y que hay maniobras de fuga y vaciamiento, hay que armar una comisión investigadora de Vicentín", agregó Weretilneck y subrayó que "la comisión de va a buscar la verdad de los que pasó para aportar a la Justicia".

El autor del proyecto, el oficialista Oscar Parrilli, señaló por su parte que "hay un crédito muy grande otorgado por el Banco Nación a una empresa que no estaba en condiciones" y que "la provincia de Santa Fe (donde está la sede de la empresa) que se vio fuertemente afectada".

"Nadie sabe a dónde fue a parar el dinero de la compra de acciones de la empresa cuando ya estaba en cese de pago", agregó Parilli, y concluyó: "Desde el Senado sólo podemos investigar cómo llego a esta situación la empresa. Vamos a investigar si hubo tribulación y evasión de impuesto. También el rol de los funcionarios que permitieron esto y si han ocultado bienes".