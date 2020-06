Prórroga por la deuda bonaerense

Casi en los mismos plazos que el Gobierno nacional, la administración bonaerense de Axel Kicillof decidió extender hasta el 31 de julio la negociación con los acreedores con el propósito de reestructurar unos u$s 7.168 millones.

Así lo informó en un comunicado difundido ayer por el Ministerio de Economía y Hacienda de la provincia que encabeza Pablo López.

La tercera prórroga en el plazo del vencimiento de negociaciones se había producido el viernes al igual que las tratativas que lleva adelante el Gobierno nacional con los acreedores de la Argentina.

Por su parte, el Ministerio de Economía de la Nación extendió el nuevo plazo hasta el 24 de julio, una semana antes del nuevo período establecido por la Provincia.

"La provincia de Buenos Aires informa la extensión del período de presentación de órdenes para canjear los bonos elegibles por nuevos bonos hasta el día 31 de julio", indicó en un comunicado el Ministerio bonaerense.

Señaló que "al día de la fecha, las conversaciones con los principales acreedores que aún no han aceptado la propuesta continúan vigentes y en las próximas semanas se prevé avanzar en el marco de un diálogo restringido".

"La Provincia va a seguir realizando todos los esfuerzos a su alcance para dar una respuesta definitiva a la sostenibilidad de la deuda", subrayó.

El viernes, día de vencimiento de la prórroga, habían surgido firmes expectativas de alcanzar un acuerdo tras la decisión del fondo Fidelity Investments -uno de los más intransigentes- de negociar sus títulos.

Entre los principales acreedores del Estado bonaerense se encuentran Pacific Investment Management Co (PIMCO), Prudential Financial y Candriam Investors Group.

Por otra parte, el comité directivo del grupo de tenedores de los títulos de deuda externa provinciales que controlan más del 40 por ciento de la deuda rechazó la primera oferta realizada por el Gobierno de Kicillof.