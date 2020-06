Larreta se mantendrá aislado hasta hacerse un segundo test

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se mantendrá aislado en su casa hasta tener el resultado de un segundo hisopado que se realizará mañana, tras haber estado en contacto con la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal.

Tras haber obtenido un negativo en la primera prueba, el mandatario de la Ciudad confirmó que este viernes se someterá a otro test para confirmar el resultado.

Hasta saber qué dice esa prueba, Rodríguez Larreta se mantendrá aislado y no realizará actividades que no sean virtuales.

"Me hice el testeo y me dio negativo, pero el ministro de Salud (porteño, Fernán Quirós) me sugiere que trabaje desde casa hasta mañana que me hago un nuevo test", informó el mandatario porteño en declaraciones radiales.

La primera prueba se la hizo este miércoles tras confirmarse el positivo de Vidal, con quien había tenido un encuentro días atrás.

"No soy factor de riesgo, pero estamos en reuniones con otras personas y las puedo contagiar si me contagio, hay que ser responsables", subrayó Rodríguez Larreta.