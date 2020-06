No habrá auxilio estatal para el pago de aguinaldos y se achica el ATP

El Gobierno definió no ampliar a los aguinaldos el salvavidas salarial a las empresas privadas por la crisis económica del coronavirus y achicará por regiones y de acuerdo con la cantidad de empleados que tenga cada firma la continuidad del ATP, informaron ayer medios metropolitanos.

La ayuda estatal continuará para empresas de hasta 800 empleados, con el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de los salarios de junio pero regionalizado y acotado a los rubros críticos.

No habrá asistencia estatal para el pago del aguinaldos, un reclamo de la Unión Industrial Argentina y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), pero se agregarán dos líneas de créditos para Pymes

Se analiza un nuevo formato para la continuidad del Ingreso Federal de Emergencia (IFE), tal vez adaptado al criterio regional aplicado en el ATP fase 3 para direccionar la inversión fiscal a las zonas del país donde aún no se liberó la actividad económica y se continúa bajo el régimen del aislamiento social, preventivo y obligatorio (Aspo).

El jefe de gabinete quedó ubicado como la cúspide de la administración pública en Casa Rosada luego de que la unidad médica presidencial le prescribiera a Alberto Fernández cuarentena estricta en Olivos, sin reuniones públicas ni viajes. Cafiero definió junto a la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, los ministros de Economía, Martín Guzmán, Trabajo, Claudio Moroni, y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la titular de la Anses, Fernanda Raverta y la jefa de Afip, Mercedes Marcó del Pont, extender con un nuevo formato la asistencia estatal para el pago de hasta el 50% de los sueldos de junio que las empresas privadas deberán pagar la primera semana de julio.

La tercera edición del ATP se direccionará solo a empresas de hasta 800 trabajadores de acuerdo a un criterio regional y por sector de actividad.

Todas las empresas de hasta 800 empleados continuarán recibiendo el ATP pero, de acuerdo a su ubicación geográfica y a su rubro de actividad, en distinto porcentaje. Habrá una reducción gradual para aquellos sectores que hayan retomado su actividad y ahora, más que asistencia para sueldos, necesitan el acceso a créditos para cubrir capital de trabajo como insumos o alquileres. Para eso habrá tres líneas de préstamos. La línea Crédito 24 que entregan los bancos con garantía del Estado se va a ampliar, se sumará la línea Pyme Plus, apuntará a un universo de pequeñas empresas que nunca habían sacado créditos bancarios, y línea para cooperativas a una tasa de 18% anual.En cuanto al ATP fase 3, las empresas que están en zonas donde aún no se abrió la producción o pertenecen a sectores que tienen la orden de no funcionar, como es el caso de hotelería y turismo, seguirán recibiendo la ayuda del Estado para pagar el 50% de los salarios.

En su mayoría se trata de rubros de empresas que operan en el área metropolitana de Buenos Aires (Ciudad y conurbano), Córdoba y alrededores, Gran Chaco y Río Negro, de acuerdo al último DNU de prórroga de la cuarentena.

La reducción del aporte con un tope de hasta dos salarios mínimos (33.750 pesos) se sentirá en el resto del país, 18 provincias que por la baja en la curva de contagios ya superaron el aislamiento social preventivo y obligatorio.