Alberto Fernández: “No tengo un solo síntoma de coronavirus, estoy perfecto”

Luego de que la Unidad Médica de la Presidencia encabezada por Federico Saavedra recomendara el Presidente que se aísle y disminuya su actividad fuera de la Quinta de Olivos, Alberto Fernández salió a aclarar que no tiene síntomas de coronavirus. “Estoy perfecto”, dijo el mandatario.

“Considerando la situación actual en relación a la pandemia covid-19, y observando la progresión en el número de casos positivos registrados en el ámbito del Amba que evidencian un significante aumento de la circulación viral, es mi responsabilidad recomendarle al Señor Presidente de La Nación Argentina, Dr. Alberto Fernández, continuar desempeñando sus tareas habituales en su residencia y restringiendo al máximo posible el contacto interpersonal”, decía la comunicación firmada por el doctor Saavedra.

“El comunicado tiene que ver con otra cosa. Federico Saavedra ve un incremento notable de casos en Amba y pide que no me mueva para acotar los riesgos. Es solo por el aumento de casos”, explicó a su vez Fernández.

Añadió que “eso lo debería entender la gente, que se ha relajado. Hay un aumento de casos, y hay que cuidarse... en casa”.

Y destacó que “se trata de actuar con prudencia. Por ejemplo, hoy no viene a Olivos (Horacio) Rodríguez Larreta, porque estuvo con (María Eugenia) Vidal”.

Alberto Fernández no tiene previsto hacerse un hisopado y su agenda contempla encuentros en Olivos vinculados a la negociación de la deuda externa y a la próxima expropiación de Vicentin.

El jefe de Estado ya había decidido concurrir al acto oficial del Día de la Bandera en Rosario, en una provincia signada por estos días por las manifestaciones en contra de la decisión oficial de intervenir con fines expropiatorios la cerealera Vicentin.