Son 886 los muertos por coronavirus en Argentina

El Ministerio de Salud de la Nación reportó esta mañana ocho nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que eleva a 886 la cifra de muertos desde marzo pasado, e informó que se sigue trabajando para ajustar los indicadores que integrarán la "sala de situación" del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Al encabezar la emisión del reporte diario que emite la cartera sanitaria para informar sobre la situación epidemiológica del país, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, dijo que se siguen manteniendo reuniones "en forma permanente de la mesa del AMBA" para "hacer una propuesta a las autoridades en lo que respecta a los indicadores y a la sala de situación".

Por su parte, la Directora Nacional de Epidemiología, Analía Rearte, insistió sobre las definiciones de "caso", "caso sospechoso" y "contacto estrecho" y destacó la importancia de que, en cada caso, se cumpla con el aislamiento o con la cuarentena correspondiente para que "no se generen cadenas de transmisión".

"El aislamiento es la separación de las personas enfermas de sus ámbitos", explicó la funcionaria y pidió especialmente que aquellos pacientes confirmados sean transparentes a la hora de brindar información sobre quiénes han sido sus "contactos estrechos".

En ese sentido, recordó que se considera bajo esa categoría a quiénes han estado con un caso positivo durante 15 minutos a menos de dos metros de distancia.

Ser un contacto "con un caso no significa que desarrollará la enfermedad automáticamente: es una persona que esta sana, que se siente bien, pero tiene que saber que tiene más riesgo de desarrollar la enfermedad y por eso es importante que cumplan la cuarentena".

Por otra parte, Vizzotti comentó que ayer se realizó una reunión en el Malbrán con especialistas, epidemiólogos y con los directivos de AySA, "para poder trabajar en un proyecto de sinergizar la posibilidad vigilancia ambiental no solo respecto del coronavirus sino también de otros patógenos y substancias que son importantes para poder generar información y tomar decisiones".

El Instituto Malbrán también será sede de una reunión de la que participarán Nación, la Sociedad Argentina de Virología, Ciudad y Provincia de Buenos Aires "en relación a la capacidad diagnóstica, como potenciarla, para volver a monitorear esa situación y trabajar en conjunto para optimizarla".

Mientras tanto, a nivel país, las ciudades de General Roca (Río Negro) y Trelew (Chubut) se sumaron a las jurisdicciones con transmisión comunitaria de coronavirus.

Respecto de los ocho nuevos fallecidos, se informó que se trata de tres mujeres de 87, 67 y 87 años y cinco varones de 51, 55, 64, 65 y 77 años, todos residentes en la Ciudad.

De los 34.159 detectados, son 10.512 los recuperados, mientras que 22.761 cursan la enfermedad y 345 están internadas en unidades de terapia intensiva.

El índice de positividad, que mide la cantidad de detectados sobre los test realizados, se ubica en 16,6% promedio nacional: ayer se alcanzó 31,7 a expensas del 44,7 de la Ciudad de Buenos Aires y el 34,6 del conurbano bonaerense, mientras que el resto del país registró 10,6.

Respecto a los confirmados, 1.030 (3,0%) son "importados", 13.340 (39,1%) son contactos estrechos, 13.602 (39,8%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Ayer fueron realizadas 5.556 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 250.615 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 5.523 muestras por millón de habitantes.