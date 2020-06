Lavagna rechaza la expropiación y bajó línea a sus legisladores

Una versión trascendida ayer indica que Roberto Lavagna se enteró también por los medios de la intervención y la intención del Gobierno de expropiar Vicentin. El exministro de

Economía elaboró un paper para compartir con sus legisladores.

En esas ideas se rechaza la expropiación y se señala la importancia de una “acción de oro”, en poder del Estado.

Así ocurría con YPF hasta que a fines de los 90, el exministro Roque Fernández se la vendió a Repsol. O la que implementó el Estado español en Telefónica para impedir su venta a la holandesa KPN.

Cerca del exministro aseguran que no tiene intención de formular un proyecto de ley, simplemente contribuir al debate. Pero hay legisladores que se referencian en Lavagna como el santafecino del interbloque Federal, Luis Contigiani quien, con la ayuda de Graciela Camaño y Jorge Sarghini, está elaborando un proyecto alternativo.

Según Lavagna: “La participación del Estado no garantiza tener una empresa que actúe como ‘testigo’ en el mercado de granos, porque la complejidad de ese mercado lo impide y el tamaño del grupo Vicentin no alcanza en absoluto para eso. Tampoco sirve para ‘garantizar soberanía alimentaria’”.

Y “si lo que se pretende es evitar una pronunciada extranjerización, hay una alternativa que no requiere necesariamente la expropiación”.

En tanto que “debe quedar bien claro que el potencial riesgo de extranjerización no puede ser excusa para sacar la cuestión del ámbito concursal en que se encuentra, y es allí donde debe continuar”, indicó.