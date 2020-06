El Senado trataría "enseguida" el proyecto de expropiación de Vicentin

El bloque oficialista en la Cámara de Senadores planea tratar "enseguida" el proyecto de ley de expropiación de la cerealera agroexportadora Vicentin, que el Gobierno Nacional intervino la semana pasada en medio de una crisis financiera y un concurso de acreedores.

"Si el Gobierno envía el proyecto de la expropiación lo vamos a tratar enseguida", aseguró este lunes el jefe de bancada oficialista en la Cámara Alta, José Mayans, en una entrevista con La Nación.

Aunque no dio marcha atrás con la decisión, el presidente Alberto Fernández comentó el domingo que si surge una propuesta superadora a la expropiación la tendrá en cuenta.

Tras anunciar la expropiación, se produjeron algunas manifestaciones en el norte santafesino así como renuncias en el gabinete del gobernador Omar Perotti, quien estaba a favor de la intervención pero no de la expropiación.

Además, aparecieron diversas críticas de los expertos en materia judicial debido a que consideraron un "atropello" que el Estado intervenga en un concurso de acreedores que está a cargo de un juez.

Las repercusiones del anuncio generaron tensión en el oficialismo, que organizó una reunión con los dueños de la empresa y el gobernador santafesino para buscar una solución más dialogada y menos unilateral.

Vicentin es una empresa argentina de más de 90 años y es una de las cerealeras que más exporta en el país, con una facturación de US$ 4.000 en el último año, lo que no impidió que la firma ingrese en una profunda crisis financiera con US$ 1.500 millones en deudas con bancos nacionales, fondos de inversión y la banca pública.

Quienes investigan la empresa consideran que hubo un desvío de fondos a cuentas en el exterior, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales, por lo que se intentó disfrazar una falsa quiebra de la compañía.