Piden abonar el aguinaldo en cuotas

El pago del medio aguinaldo previsto para los próximos días será "de imposible cumplimiento" para el sector pyme si no se acuerda cancelarlo en cuotas y una ayuda estatal, advirtió ayer la Federación de Comercio e Industria porteña (FECOBA).

"Las pymes tenemos voluntad de pago y los empleados son el corazón de la actividad, pero necesitamos instrumentar un mecanismo de pago escalonado para no terminar de colapsar", advirtió el presidente de FECOBA, Fabián Castillo. Manifestó, además, "la intención de acercar al Gobierno nacional una propuesta que contemple una asistencia estatal especial y un compromiso de las empresas para cumplir con la mitad del Salario Anual Complementario".

"Venimos de 90 días sin actividad y muchos comercios no han logrado sobrevivir. Es una realidad que todos comprendemos y nos exige explorar alternativas que permitan darle aire al sector", consideró el empresario.