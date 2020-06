“La intervención puede ser perjudicial para el país”

El expresidente Eduardo Duhalde consideró que el proyecto anunciado por el Gobierno para expropiar Vicentin puede “perjudicar el presente y el futuro del país”, le pidió a Alberto Fernández que revea la decisión y advirtió: “Puede quedar en la historia como un fracasado más”. El lunes, y a través de una conferencia de prensa, el Presidente anunció que el Estado nacional había decidido intervenir a la exportadora de cereales Vicentin, que tiene una deuda total de USD 1.350 millones. Explicaron que el objetivo era recuperar la soberanía alimentaria del país, también comunicó que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa.

Duhalde señaló: “Nadie duda de que Cristina tuvo que ver absolutamente en que Alberto esté donde esté. Estuvo gobernando ocho años, y eso no se puede ignorar; pero de no ignorar a tomar decisiones que van a perjudicar el presente y el futuro. Eso creo que no lo debe hacer, si no va a quedar en la historia como un fracasado más”.