Alberto Fernández recibe a los directivos de Vicentin

El grupo Vicentin solicitó que sea la Justicia la que defina el alcance de la intervención a la empresa dispuesta anteayer por el presidente Alberto Fernández. En tanto, hoy el jefe de Estado recibirá a autoridades de la empresa. El encuentro será a las 18.

La novedad del pedido de Vicentin a la Justicia se conoció luego de que el martes el subinterventor Luciano Zarich, que fue hasta Avellaneda para tomar el control de la firma, no lo lograra hacer porque no le entregaron las llaves de la firma. Ayer en esa localidad hubo una masiva movilización para rechazar la medida oficial. Tras esa situación, la empresa está en contacto con las autoridades de la intervención y lo hizo saber en un comunicado.

“La compañía hace saber que, con la finalidad de preservar la paz social, evitar perjuicios para el patrimonio de la compañía y preservar los derechos de los acreedores, ha tomado contacto con los representantes de la intervención dispuesta por el Decreto 522/2020 a fin de que con la insoslayable participación del Juez a cargo del concurso preventivo de Vicentin Saic (Fabián Lorenzini) se defina y determine el alcance de la intervención dispuesta”, dijo la firma en un comunicado.

El presidente Alberto Fernández habló el martes a la noche con el CEO de la empresa, Sergio Nardelli, según dijo el mandatario. “Ayer me llamó Sergio Nardelli, tuve una muy buena charla, y le expliqué con mucha claridad que la medida no tiene ninguna vocación de perseguir a nadie, al contrario, tiene la vocación de que una empresa de esa talla, que es una empresa argentina, siga siendo argentina y que sea rescatada de la situación en la que está. Por eso vuelvo a repetir, que los acreedores externos representan el 40% de los créditos impagos de la empresa”, dijo.

“Yo ayer tuve una muy buena charla, le expliqué, le di la tranquilidad de que no estamos aquí para vulnerar los derechos de nadie. Él me dijo que tiene la idea para que nosotros nos podamos hacer cargo de la empresa sin necesidad de la expropiación, yo le expliqué que para la ley la expropiación era necesaria. Tuvimos una muy buena charla y yo confío en que podamos hacer las cosas tranquilos. Lo que estamos haciendo es rescatar a una empresa de una quiebra”, agregó.

En el Gobierno la decisión es bajarle el tono al conflicto para evitar una escalada que derive en una confrontación política con todo el sector. El Presidente no solo habló con Nardelli, sino que bajó la orden a sus colaboradores de analizar la forma de encontrar una salida “en buenos términos”. ¿Eso incluye la posibilidad de dar marcha atrás con la idea de la expropiación? “Eso es muy difícil. Pero a partir de la charla (entre el Presidente y el CEO de la empresa) todo se puede hacer en buenos términos, incluso la expropiación”, respondió un funcionario de confianza de Fernández.

El mismo objetivo tiene el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, en diálogo permanente con el Presidente y con los dueños de la empresa. El mandatario procuró posicionarse en un lugar intermedio, para promover un entendimiento entre las partes. Muy interesado en que Vicentin no cayera en manos de una firma extranjera, Perotti reclamó a Fernández una intervención rápida, pero no participó del anuncio del proyecto de expropiación.