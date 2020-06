Las ventas minoristas cayeron en mayo más del 50%

Las ventas minoristas se derrumbaron en mayo un 50,8 por ciento interanual por efecto de la cuarentena obligatoria que rige en Argentina para mitigar la expansión del coronavirus, informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

“Sólo un 12 por ciento de los comercios relevados pudo escapar a las consecuencias de la pandemia y finalizar el mes en alza”, señaló el informe, que subrayó que el 88 por ciento restante contabilizó fuertes caídas en sus ventas.

El relevamiento de CAME mostró mucha disparidad de ventas según el rubro, la ciudad y entre comercios de un mismo sector según la política seguida frente a la cuarentena porque hubo negocios que no pudieron abrir, otros se dedicaron al comercio electrónico, algunos que abrieron con rangos horarios más largos y otros más cortos.

Las diferencias se dieron según la localidad, ya que algunas regiones comenzaron en mayo a flexibilizar las restricciones por la pandemia ante el bajo número de casos de coronavirus, mientras que el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la región más densamente poblada del país y principal foco de contagio de COVID-19, mantuvo el aislamiento social preventivo y obligatorio y solo permitió la apertura de algunos comercios, además de los esenciales.

De todas formas, “todos los rubros finalizaron en baja frente al menor consumo generalizado que provoca el declive en los ingresos, la menor circulación de gente en las calles y la incertidumbre”, indicó la confederación, que relevó 1.100 comercios de todo el país entre el 1 y el 6 de junio.

Los sectores que registraron menores caídas interanuales fueron los de farmacia (-12,9 por ciento) y de alimentos y bebidas (-14,8 por ciento), mientras que los más perjudicados fueron los de relojerías y joyerías (-75,6 por ciento) y los de venta de indumentaria (-77,5 por ciento).

La práctica paralización de la economía argentina para enfrentar la pandemia también tuvo su correlato en los datos oficiales de la producción industrial y de la actividad de la construcción de abril pasado, mes aciago para la economía del país, que arrastra dos años de recesión.

Creció el uso de tarjeta

Las operaciones a través de tarjetas de crédito aumentaron, mientras registraron una suba de 3,8 por ciento respecto al cierre del mes pasado y revirtieron la desaceleración del mes previo, aunque en los últimos 90 días acumulan una baja del 0,6 por ciento.

En total, los saldos financiados con tarjetas de crédito alcanzaron los $ 589.857 millones en mayo y mostraron un crecimiento interanual del 48,9 por ciento, en línea con la inflación que releva el Indec, según un informe de First Capital.

Los saldos a pagar en operaciones con tarjetas de crédito habían caído en abril un 5 por ciento mensual, la retracción más pronunciada desde marzo de 2003, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Apuntan que los consumos en dólares continúan cayendo y mostraron una baja en relación al mes anterior del 14,7 por ciento, llevando a una caída interanual del 71,8 por ciento por “la severa limitación al turismo internacional y el encarecimiento del tipo de cambio".