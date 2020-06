FMI: “Aún no hemos comenzado un nuevo programa con la Argentina”

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aclaró que “aún no comenzaron” las discusiones sobre un nuevo programa del organismo con la Argentina, si bien reiteró su apoyo al país en la reestructuración de la deuda con los acreedores privados y se mostró esperanzado en que las partes podrán llegar a un acuerdo.

“Tenemos un diálogo muy activo y constructivo con las autoridades argentinas. Buscamos apoyar a Argentina y al pueblo argentino tanto como podamos; pero en esta etapa, no hemos comenzado, quiero ser claro, no hemos comenzado las discusiones sobre un nuevo programa respaldado por fondos para Argentina”, expresó ayer el vocero Gerry Rice, durante una conferencia de prensa.

El FMI mantiene congelada la suerte del programa vigente, a través del cual giró desembolsos al país por USD 44.000 millones, y la Argentina deberá renegociarlo, o suscribir otro, para hacer frente al repago de los préstamos del organismo.

“Como siempre, esa será prerrogativa de las autoridades argentinas”, dijo Rice al respecto, si bien cuando presentó la oferta de canje de deuda ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), la Argentina formalizó su intención de negociar un nuevo programa con el FMI, entre los próximos pasos.

Respecto del canje de deuda con los privados, Rice insistió en que en el organismo están “alentados por la voluntad de todas las partes de continuar participando y encontrar un consenso”. “Tenemos la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo que restablezca la sostenibilidad de la deuda con alta probabilidad en Argentina y allane el camino para un crecimiento económico fuerte e inclusivo”, afirmó el portavoz.

Además recordó el análisis técnico del Fondo sobre la última oferta argentina presentada a los acreedores, que se conoció hace un par de días, sobre la que expresó que es “consistente” con el análisis de sustentabilidad de la deuda que realizó el organismo en marzo último.