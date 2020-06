Guzmán: “El margen que queda para enmendar la oferta es escaso”

En una jornada en la que el Fondo Monetario Internacional le hizo un nuevo guiño al gobierno argentino en la negociación con los acreedores que tiene bonos de la deuda pública emitidos bajo legislación estadounidense y en la que las autoridades locales oficializaron que extenderán ese diálogo por 10 día más (hasta el 12 de junio), el ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que el Gobierno trabaja en las “enmiendas finales de la oferta” que la Argentina presentará a los acreedores, pero advirtió que “el margen que queda es escaso” para restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa.

“Hoy concluimos otra ronda de negociaciones bajo un acuerdo de confidencialidad. Las partes se siguen acercando, aunque sigue faltando una distancia importante por recorrer. Es necesario poder recorrer esa distancia. No estaría bien apurarse para cerrar algo que no le sirva a Argentina. Necesitamos un acuerdo que cuide a Argentina. Eso es lo que me encomendó el Presidente. Y nosotros actuamos de forma firme sobre la base de ese principio”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda.

Según el comunicado de Economía, los funcionarios del Ministerio trabajan por estas horas “en las enmiendas finales de la oferta”.