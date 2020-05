Negocian rebajas en los sueldos

Preocupados por la crisis, las conducciones de la CGT y la UIA retomaron ayer las negociaciones para abordar medidas para reactivar la economía de cara a la postpandemia y, en ese marco, buscarán renovar el acuerdo que firmaron el mes pasado para evitar despidos de trabajadores suspendidos a cambio de un descuento salarial.

Fuentes de ambos sectores confirmaron que hubo contactos este viernes para analizar los pasos a seguir y que la semana próxima se retomarían las charlas.

"Queremos la renovación de ese acuerdo", remarcó el integrante del Consejo Directivo de la CGT y titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, aunque aún no se definió por cuanto regirá el nuevo plazo del pacto, según trascendió.

El acuerdo de pagar al menos el 75 por ciento del sueldo de los trabajadores que no están realizando sus tareas, impedidos por la cuarentena, fue reivindicado por la CGT, al considerar que evita despidos, aunque fue cuestionado por el arco sindical que no integra la conducción de la central.

Pero los sindicalistas y empresarios no solo se abocarán a ese acuerdo, sino que abordarán también a cómo "seguir reactivando la economía, y qué actividades poder seguir retomando, aunque sea en las provincias que tienen muy pocos casos", indicó Lingeri.