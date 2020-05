La Came pide una mayor cobertura “para la supervivencia de las pymes”

El vicepresidente de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab, afirmó que se necesita “un rescate financiero y un aporte mayor de cobertura del Estado para la supervivencia de las pymes, que han disminuido en un 80% sus ventas” como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus.

“Inclusive, las empresas que estuvieron abiertas sufren la baja del consumo, que no supera el 35% y se amesetó por el temor a la pandemia, la incomodidad para movilizarse y la falta de poder adquisitivo”, dijo Diab en declaraciones radiales formuladas ayer.

El empresario rosarino ponderó la vigencia del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), pero advirtió que no más del 50% pudo acceder.