Dieron de alta al ministro Ginés González García

A 24 horas de haber sido ingresado sorpresivamente a un sanatorio privado porteño, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, fue dado de alta.

Según el escueto parte oficial del organismo que dirige el médico de 74 años, el egreso del Sanatorio Otamendi se produjo este mediodía “luego de recibir el alta médica, debido a su buena evolución”.

“Se encuentra en buen estado de salud, con diagnóstico de hematoma subdural laminar crónico, el cual no le genera ningún tipo de alteración neurológica; reincorporándose a sus actividades laborales en forma inmediata”, cerraron desde el ministerio de Salud.

En una entrevista tras su alta, González García dijo: “Soy cabeza dura, me siento bien. Hablé con el Presidente y la Vicepresidenta, me hicieron llegar su afecto. No me hicieron el hisopado [por covid-19]”.