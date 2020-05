Alberto negó que el Gobierno quiera quedarse con empresas

El presidente Alberto Fernández planteó ayer la necesidad de “construir un país más justo” cuando pase la pandemia del coronavirus y negó que su Gobierno quiera “quedarse con empresas” y “castigar a los ricos” al calificar los cuestionamientos como “ideas locas”.

“Está todo dado vuelta y estamos gobernando. No perdamos la oportunidad de construir un país más justo. Un sistema más justo no es perseguir a nadie, ni esas ideas locas de que queremos quedarnos con las empresas y castigar a los ricos. No, queremos un país más justo”, dijo Fernández durante una conferencia de prensa en Formosa.

El jefe del Estado parecía apuntar a las críticas que recibieron el proyecto de la diputada Fernanda Vallejos de estatizar acciones de las empresas a las que se ayudó a pagar los sueldos de sus trabajadores, y el impuesto a las grandes fortunas impulsado por Máximo Kirchner y Carlos Heller, entre otros diputados oficialistas.

También se refirió el Presidente a la discusión de una posible reforma tributaria y consideró que “está mal” que se cobre “impuesto a las ganancias” a quienes “viven de un sueldo” y “hay que corregirlo”.

“Digo discutamos todo eso. Como muchos otros, cuando veo la parte de impuesto a las ganancias que aportan los que viven de un sueldo, digo esto está mal, y hay que corregirlo. No busquemos culpables. Está mal y hay que corregirlo”, insistió. El jefe de Estado, quien el jueves pasado inició una serie de visitas a provincias con recorridas por Santiago del Estero y Tucumán, viajó acompañado por la primera dama, Fabiola Yáñez, y los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa; del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; de Obras Pública, Gabriel Katopodis, y de Agricultura, Luis Basterra.

Fernández, que llegó a Formosa pasado el mediodía, recorrió el estadio Polideportivo del Cincuentenario, que fue acondicionado en el marco de la pandemia para funcionar como Centro de Atención de Contingencia covid-19.

Más tarde estuvo en Misiones, donde firmó convenios con el gobernador Oscar Herrera Ahuad para poner en marcha obras viales, hídricas y de hábitat.

El mandatario señaló que las políticas que impulsa el Gobierno nacional para hacer frente al impacto del coronavirus llegan a todo el país y puntualizó que “en Misiones, 3.816 empresas recibieron el respaldo del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) y 40.000 trabajadores se vieron beneficiados con aportes que dio el Estado nacional”.

“Vamos a ayudar a Misiones, al igual que a todas las provincias, para que puedan sobrellevar la situación”, dijo Fernández durante una conferencia de prensa en la Residencia Oficial del Gobernador en la ciudad de Posadas.

El Presidente reconoció las medidas tomadas por el gobernador Herrera Ahuad para proteger a la provincia del covid-19, y aseguró estar “trabajando codo a codo con el Gobierno provincial”, del cual celebró “la rigidez a la hora de cuidar la vida de los misioneros”.