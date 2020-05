El Gobierno admitió datos erróneos respecto de Chile

Tras la queja de Chile, el ministerio de Salud reconoció un error en los gráficos sobre el coronavirus en la región que difundió el sábado último Alberto Fernández, durante la conferencia de prensa en la que anunció la nueva extensión de la cuarentena.

“La tasa de mortalidad está expresada por millón de habitantes, no por 100.000. Si bien las tasas de mortalidad y de incidencia son correctas, surge un error en la rotulación de cada país”, reconoció el Gobierno a través de Twitter.

La aclaración llegó tras la queja del embajador de Chile en Argentina, Nicolás Monckeberg Díaz, quien salió a desmentir la información estadística difundida el sábado cuando comparó la mortalidad del coronavirus en Argentina con la de otros países del continente.

En la cuenta del Ministerio de Salud, sin embargo agregaron que “más allá de este error involuntario en los gráficos publicados”, los números sobre la situación en Argentina son correctos.

“Queremos dejar en claro que la situación en términos epidemiológicos de Argentina en el marco regional se informó de manera adecuada”. En un tercer mensaje el Gobierno pidió disculpas a los países a los que se mencionó con datos erróneos: “Para esta gestión, la transparencia es una prioridad. Podemos cometer errores, pero no aceptamos ni validamos mentiras. Nuestras disculpas a los países mencionados y a los argentinos y argentinas. Seguiremos trabajando con el mismo compromiso”.

En uno de los gráficos que mostró el presidente durante su conferencia en la residencia de Olivos, expuso que Argentina tiene una tasa de letalidad del 9,8% cada 100.000 habitantes, mientras que la de Chile es del 98,5%.

Al respecto, Monckeberg Díaz dijo: “Debo rectificar un error en información publicada por @CasaRosada en reciente punto de prensa. La tasa de fallecidos en Chile es de 3,5 x 100 mil habitantes y no de 98,5”.

Desde su cuenta de Twitter, el diplomático argumentó que “el número de contagiados confirmados por cada país tiene directa relación con la cantidad de test aplicados”, y al respecto dijo que Chile es “el país con la tasa de diagnósticos más alta en la región”.

Y con otro gráfico, señaló: “La tasa de letalidad mide el número de fallecidos en relación al total de contagiados. Chile tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo (1%)”.