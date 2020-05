Avanza el proyecto para gravar a las grandes fortunas personales

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, anticipó ayer que durante la semana próxima se definirá el cronograma legislativo que permitirá tratar el proyecto de ley a las grandes fortunas, y confió en lograr el apoyo de la oposición.

"Esta semana me voy a reunir con (el presidente del bloque del Frente de Todos) Máximo Kirchner para fijar adecuadamente el cronograma para empezar a tratarlo", sostuvo el legislador.

En declaraciones radiales, Heller resaltó que el proyecto "está terminado", y aseguró que "está claro que no hay restricción política de nuestro sector para llevarlo adelante".

"Simplemente, se está esperando tener condiciones desde el punto de vista parlamentario que nos garanticen que no vamos a tener problemas con su tratamiento, sabiendo que es una iniciativa que provoca controversias", enfatizó.

Heller puntualizó que como el proyecto apunta a crear un impuesto, "necesitamos 129 votos positivos para que pueda tener media sanción y pase al Senado. Pero el oficialismo no tiene esos votos propios. Creo que vamos a contar con el apoyo de otros bloques, incluso de algunos legisladores del principal bloque de la oposición", Juntos por el Cambio.

El diputado oficialista insistió que la propuesta "abarca a sólo 12 mil personas en todo el país, que en conjunto, tienen "la mayor riqueza acumulada de la Argentina".

El proyecto alcanzará a quienes hayan declarado bienes por más de 200 millones de pesos: arrancará con una alícuota de 2% y se aplicará de manera gradual hasta un máximo de 3,5%, para quienes tengan un patrimonio superior a 3 mil millones.

Se aplicará sobre las personas según sus declaraciones juradas al 31 de diciembre de 2019.

Por otra parte, Heller advirtió que "uno de los mayores problemas de los países es lo que se deja de tributar, lo que se evade, por ejemplo a través de los precios de transferencia que utilizan las empresas multinacionales".

"Ese mecanismo que debe ser combatido y modificado con regulaciones, y el Gobierno está en esa pelea", enfatizó.