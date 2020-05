Axel Kicillof: "No tengo tiempo para pelearme con Vidal"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que no tiene "tiempo" para discutir con la ex mandataria María Eugenia Vidal, y pidió darse la "mano entre todos para revertir lo que está pasando" con la pandemia.

"La semana pasada me quisieron hacer pelear con (Horacio Rodríguez) Larreta y ahora con Vidal, no tengo tiempo para eso.No busqué polemizar porque eso ya lo debatimos en la campaña. No tengo tiempo para pelearme con Vidal. Lo que hay que hacer ahora es darnos una mano entre todos para revertir lo que está pasando", subrayó Kicillof en declaraciones radiales.

El mandatario provincial se refirió de esta forma a las críticas que lanzaron dirigentes de Juntos por el Cambio a sus dichos sobre la gestión de Vidal este sábado durante la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, en la que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 7 de junio.

"Siempre digo que el sistema de salud de la provincia tenía muchos problemas porque en los últimos 4 años sufrieron un deterioro", expresó.

El gobernador consideró que cree "que no se van a permitir los grandes comercios" en territorio provincial.

"Si crecen los contagios, hay que endurecer las condiciones", reiteró Kicillof, al considerar que "si el virus se mueve solo, el desastre que provoca es tremendo, más allá de las decisiones políticas".

Según sostuvo, "la cuarentena con el virus lo que hace es demorar el momento en el que empiezan los contagios masivos", pero "por más estricta que sea la cuarentena los contagios van a crecer".

"Los casos en la Provincia se multiplicaron por 5 en 15 días. Si esa multiplicación se vuelve a repetir en esa cantidad de día vamos a estar en una situación muy difícil", advirtió Kicillof.

"Si bien la cuarentena nos permitió ampliar el sistema de salud y generar conciencia, cuando empieza a crecer la cantidad de contagios no hay ningún sistema de salud que aguante", indicó el gobernador de Buenos Aires.

Sobre la flexibilización en la provincia, el gobernador sostuvo: "La semana pasada no autorizamos el comercio porque veíamos venir una ola de casos".