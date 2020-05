“Nueva normalidad”, el signo de la fase 5 de cuarentena

El presidente Alberto Fernández abogó ayer por transitar hacia la “nueva normalidad” que seguirá a la pandemia de coronavirus “priorizando la salud de nuestra gente” en el marco

de la cuarentena que cumple hoy dos meses.

Fernández destacó en su cuenta de Twitter la visita que hizo ayer a la planta industrial e Volkswagen, que retomó el trabajo, dijo, “gracias al esfuerzo del Estado y al estricto protocolo sanitario con que la empresa cuida a sus trabajadores”.

Al respecto, el mandatario planteó que “el camino hacia la nueva normalidad debemos transitarlo priorizando la salud de nuestra gente”.

Al asistir junto con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a la reapertura de la planta de la empresa automotriz en Tigre, el Presidente había advertido que la “normalidad no existe más” en la vida cotidiana de los argentinos y llamó a “no dudar de lo hecho” con las medidas de distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

El aislamiento social obligatorio dispuesto por el gobierno nacional ante el avance del coronavirus cumple hoy dos meses, en momentos en que el presidente Alberto Fernández

evalúa una posible extensión de las medidas de restricción, de acuerdo con la evolución de la pandemia y sus diferentes manifestaciones en las provincias, ciudades o distritos.

El aislamiento social, preventivo y obligatorio fue dispuesto el 20 de marzo y se renovó el 31 de marzo, el 12 de abril, el 27 de abril, y la última vez el 11 de mayo, hasta el domingo 24 de este mes.

Las fases de la cuarentena según el tiempo de duplicación de los casos en cada distrito son: en la fase 1 el tiempo de duplicación de los casos se registró en menos de 15 días; en la fase 2, de 5 a 15 días; en la fase 3, de 15 a 25 días; en la fase 4, más de 25 días; y en la fase 5, de nueva normalidad, no deben registrarse contagios.

“No debemos dudar de lo que hemos hecho, no debemos preguntarnos si hicimos bien porque para preguntarse si lo que hicimos está bien, miren los resultados”, afirmó Fernández ayer en General Pacheco.

En ese marco, el mandatario destacó que la lucha contra el virus es “un trabajo social conjunto, magnífico, que hasta acá nos ha dado buenos resultados pero estamos lejos de haber terminado el problema, muy lejos y por eso tenemos que ir viendo cómo rehabilitamos el funcionamiento de la economía, pero debemos hacerlo con cuidado”.

Y reafirmó que “se está ante un escenario desconocido” y dijo que “la normalidad que conocimos no existe más”.