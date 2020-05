Queda firme la prisión domiciliaria de Amado Boudou

El exvicepresidente Amado Boudou permanecerá con prisión domiciliaria dado que el fiscal ante la Cámara Federal de Casación, Javier De Luca, desistió del pedido para que el exfuncionario vuelva a la cárcel, en el marco de la causa Ciccone.

El fiscal De Luca consideró que la apelación presentada por su colega Marcelo Colombo no estaba dirigida contra una “sentencia definitiva ni resolución equiparable con tal”.

De esta forma, De Luca no mantuvo la apelación con la que Colombo había cuestionado la resolución adoptada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 el pasado 6 de abril y había reclamado que el también exministro de Economía regresara a prisión. “El recurso no se dirige contra una sentencia definitiva ni una resolución equiparable a tal, ni versa sobre algunas de las excepciones que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha entendido que corresponde soslayar dicho requisito, como lo son los casos de gravedad institucional o causas en que se ventilan delitos de lesa humanidad”, sostuvo el fiscal De Luca en el dictamen que presentó ante la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.

Boudou está condenado por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública a 5 años y 8 meses de prisión.