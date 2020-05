Los precios en dólares de los autos registran un mínimo histórico

Más de la mitad de las concesionarias de automóviles del país ya reabrió sus puertas tras la autorización del Gobierno y el volver al trabajo deparó algunas sorpresas. Es que la escalada del dólar, sumada a los precios fijos de los 0 km, con precios que muchas veces cuentan con bonificaciones importantes, aportó una buena noticia para quienes tienen algunos billetes verdes atesorados: a valor de la moneda americana, los autos registran una baja histórica.

Así, es posible llegar a un Chevrolet Ónix, cuyo precio es de $973.900, o sea unos U$S 7.057 al valor del dólar informal. Un VW Gol Trend se cotiza a $1.090.800, lo que lo ubica en alrededor de U$S 7.904.

Un Ford Ka, con un valor en concesionaria es de $803.500, puesto en dólares equivale a unos 5.822 de la moneda americana y un Toyota Etios, con un valor de $815.900, representaría unos U$S 5.912. Todos valores por debajo de los diez mil dólares, una cotización impensada apenas unos meses atrás.

Una gama más alta, como el Volkswagen TCross, con un calor de mercado de $1.401.700 , en dólares está en el orden de los U$S10.157.

Según datos de Acara, la Asociación de Concesionarios de Autos de la República Argentina, en mayo de este año, el precio promedio de los cero kilómetro ronda los U$S 8.270, cifra que se ubicaría casi a la mitad del promedio histórico, que se ubica en los U$S 16.000, y muy inferior a mayo de 2019, cuando los valores promedio se ubicaba en alrededor de los 14.300 dólares.