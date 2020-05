Kicillof se diferencia de Larreta y dice que no adoptará "medidas de flexibilidad"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, insistió ayer en que no adoptará "medidas de flexibilidad" en la Provincia y solo "autorizará ciertas actividades en casos especiales", en medio de las diferencias que comenzaron a evidenciarse entre su gestión y la porteña por la cuarentena.

Kicillof resaltó que su gestión afronta la pelea contra el coronavirus "desde el trabajo con la comunidad organizada, que no es lo mismo que el sálvese quien pueda", y celebró que "esto hoy está teniendo sus frutos".

"Esta es nuestra forma de entender la política y la gestión, desde el trabajo con la comunidad organizada, que no es lo mismo que el sálvese quien pueda", sostuvo Kicillof en una recorrida en La Matanza.

El mandatario provincial visitó el Centro de Operaciones Municipal (COM), junto al intendente local, Fernando Espinoza, y participó de una reunión con el Comité de Emergencia del distrito, donde se presentaron las características de un nuevo software diseñado por la UBA para registrar y monitorear a pacientes con Covid-19 y casos sospechosos.

Kicillof subrayó que uno de los factores fundamentales para aplanar la curva de contagios del coronavirus es "el monitoreo que los intendentes realizan en toda la Provincia", y agregó: "Hoy en La Matanza nos mostraron el funcionamiento de un software que geolocaliza a aquel que tiene algún síntoma de Covid-19 y permite contar con una alerta temprana para hacer un seguimiento y actuar de forma adecuada".

"Es fundamental en la Provincia actuar anticipadamente", remarcó el gobernador.