AFIP pone más controles sobre las grandes empresas para limitar la fuga de capitales

La AFIP​ dispuso hoy solicitar información sobre los precios de transferencias de grandes contribuyentes, como las multinacionales, con el fin de limitar la fuga de capitales.

A través de una resolución general publicada este viernes en el Boletín Oficial, el ente recaudador pedirá más datos sobre las operaciones de comercio exterior entre empresas vinculadas, decisión que comprende también a las transacciones "con sujetos de países no cooperantes o de baja o nula tribulación".

Esta operatoria, según la AFIP, esta operatoria está pendiente de reglamentación desde finales de 2018 y, según lo dispuesto, la regulación de precios de transferencia permitirá "limitar algunos instrumentos utilizados para la evasión de impuestos y, en el caso de la Argentina, la fuga de capitales".

El texto oficial explica que se aplicarán mecanismos para analizar la "deductibilidad de gastos de las empresas en concepto de marketing, publicidad y promoción", con el objetivo de "limitar los posibles abusos" con esas operaciones.

Además, la AFIP comparará el nivel de gasto de marketing, publicidad y promoción de la subsidiaria local de una multinacional, para compararlo con "otras empresas del mismo sector, para poder analizar si el excedente deberá ser considerado como una contribución a la cadena de valor del intangible".

"Una práctica habitual en algunos grupos económicos es la de localizar contractualmente un principal en una jurisdicción conveniente, y remunerar la investigación y desarrollo realizada en países como Argentina en base a gastos en salarios más un margen", evaluó el organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont.

Por medio de la resolución general, también se modificaron quiénes son los "sujetos obligados a presentar el Estudio de Precios de Transferencia", para incluir a aquellos cuyas operaciones efectuadas con vinculadas en un ejercicio fiscal resulten iguales o superiores a los 30 millones de pesos.

Esos sujetos tendrán que presentar los informes cuando realicen operaciones con sujetos localizados en jurisdicciones no cooperantes o de nula o baja tributación.

La AFIP puntualizó, asimismo, que la normativa requiere a los grupos económicos con ingresos anuales superiores a los 2 mil millones de pesos a presentar "Informes Maestros", con información sobre planificación estratégica del grupo económico en su conjunto.

"No se trata de información estadística sino una narrativa que presenta la totalidad de las operaciones de cada grupo económico", indicó el ente recaudador.