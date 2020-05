Alberto, a los bonistas: “Si tienen una contraoferta que digan cuál es”

El ministerio de Economía extendió hasta el 22 de mayo próximo el plazo para las negociaciones con los bonistas. En ese contexto, Alberto Fernández les mandó un mensaje a los bonistas en medio de la negociación de la deuda: “No nos van a doblegar, si tienen una contraoferta que digan cuál es”.

“No somos unos necios que quieren llevar al país al default”, afirmó el Presidente. Y agregó: “Lo que queremos es buscar un acuerdo. El default es malo y nadie lo quiere, pero no lo queremos que se pague a costa de los argentinos”.

“Podemos solo tomar una deuda que podamos pagar porque, si no, hipotecamos el futuro argentina. Que la deuda pueda ser sostenible. En nuestra oferta los acreedores no pierden sino que ganan menos”, agregó el presidente.

Fernández dijo esperar que el país “haya aprendido y una vez por todas entienda que endeudarse para pagar déficit no es una buena idea”.

Coronavirus

Alberto Fernández aseguró que “no hay ningún tipo de condicionamiento ni de miseria personal” en el trabajo conjunto que realiza el gobierno nacional, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Advirtió a los argentinos que tengan en cuenta que no hay una “situación de normalidad en ningún lado” y les pidió que sean “muy cuidadosos” a la hora de realizar actividades, más allá de que se hayan dispuesto ciertas aperturas de la cuarentena en el país, a excepción del Amba.

Subsidios y tarifas

El mandatario aseguró que el Ingreso Federal de Emergencia (IFE) será pagado una vez más y que la directora de la Anses, María Fernanda Raverta, está abocada a “ordenar” el sistema, y que será “ampliado el número de beneficiarios”, porque “hay mucha gente que no está registrada de ningún modo”.

Además, descartó ayer cualquier incremento en las tarifas de los servicios públicos y expresó que “la escalada inflacionaria tiene mucho de especulativo”.

Críticas a la oposición

Fernández criticó anoche al anterior gobierno macrista porque sus funcionarios “se vanagloriaban de decir que no habían habilitado hospitales” que “estaban construidos desde 2015”. “Después que hicieron eso vienen a explicarnos cómo se arregla. No quiero hablar del pasado pero me obligan a hacerlo”, sostuvo.